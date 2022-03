Krieg in der Ukraine : Erste Flüchtlinge treffen in Region Sternberg ein

Nach der Flucht aus ihrer Heimat in der Ukraine kommen die ersten Flüchtlinge nun zeitnah in der Region Sternberg an. Für sie stehen größere Unterkünfte und Wohnungen bereit.

Sternberg/ Brüel/ Dabel | Sie haben vorgesorgt. Und sie sind fle...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.