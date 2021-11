Wasser- und Bodenverband Obere Warnow : Wegen Havarie in Warin sind Rücklagen fast aufgebraucht

Wasser- und Bodenverband Obere Warnow musste Sanierung des unterirdischen Rohrleitungssystems verschieben.

Warin | Anderthalb Jahre ist es mittlerweile her, als eine Havarie am Mühlenbach die Stadt Warin in Atem hielt. Die Sohle an der Wehranlage war gebrochen. So bestand im Sommer 2020 die Gefahr, dass Wasser ungehindert vom Wariner See in den Glammsee fließt. Rettungskräfte von Feuerwehren und Technischem Hilfswerk sowie weitere Ehrenamtliche und Firmen verhinde...

