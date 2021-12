Trams und Zahrensdorf : In Familie auf der Weihnachtsbaum-Plantage

Wenn die Suche nach dem richtigen Baum zum Ausflug wird. In Trams wachsen Fichten, in Zahrensdorf Nordmanntannen.

Trams, Zahrensdorf | Einen Glühwein gibt es dieses Mal nicht. Aber den gewünschten prächtigen Baum. Am 18. Dezember von 9 bis 16 Uhr lädt die Wariner Pflanzenbau Genossenschaft wieder zu ihrem Weihnachtsbaumverkauf ein, informiert Heike Schröder. „Angeboten wird die traditionelle Fichte“, sagt die Prokuristin. Die Bäume wachsen auf einer Plantage an der Autobahnabfahrt in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.