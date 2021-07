Warin : In der Nacht brannte ein Papiercontainer

Die Freiwillige Feuerwehr brauchte eine Stunde, um das Feuer zu löschen.

Warin | Die Wariner Feuerwehrleute konnten am Sonnabend zu Fuß zum Brandort gelangen: Direkt neben der Wache in der Straße Am Kirchtor befindet sich der städtische Containerplatz. Und hier brannte gegen 22.35 Uhr ein Papiercontainer. Die Ursache ist unbekannt. Neben einem Löschfahrzeug waren ein Dutzend Kameraden vor Ort. Bevor der Löschschaum zum Einsatz ...

