Tik Tak Top in Sternberg : Instagram und Tik Tok retteten das Geschäft von Andrea Sielaff

Beim ersten Lockdown machte sich Verzweiflung bei der 54-Jährigen breit. Doch mittels der Social-Media-Plattformen konnte sie ihren Laden weiterführen. Diese Woche feiert sie ihr 23-jähriges Jubiläum.

Sternberg | In diesem Artikel erfährst du: Wie lange Andrea Sielaff ihr Geschäft in Sternberg schon führt Wie ihr Tik Tok und Instagram ihren Laden retteten Was der Bürgermeister von der Idee hält Die Sternberger Altstadt steht vor einer schweren Zukunft. Bereits jetzt stehen mehrere Läden leer. Zuletzt hat es Vodafone, den Bäcker am Markt und ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.