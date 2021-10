Warin : Jugendliche können im nächsten Jahr wieder mitentscheiden

Kurz vor Beginn der Corona-Pandemie hat sich in Warin ein Kinder- und Jugendbeirat gegründet. Doch wegen der vielen Einschränkungen ist die Arbeit immer wieder ins Stocken geraten. Im nächsten Jahr soll es wieder losgehen.

Warin | In diesem Artikel erfährst du: Wie sich der Jugendbeirat in Warin gegründet hat. Was die Jugendlichen bereits bewirken konnten. Warum Corona die Arbeit fast unmöglich gemacht hat. Die Jugend ist unsere Zukunft. Gerade im Wahlkampf hat man diese Aussage immer wieder zu hören bekommen. Doch bedeutet das auch, dass man sie erst ab der ...

