Frust nach BGH-Urteil um Brüel : Keine Hilfe nach Zwangsschließungen – Gastronomen sind enttäuscht

Der Staat muss für die Monate, in denen Restaurants aufgrund des Lockdowns keine Gäste empfangen konnten, keinen Ausgleich zahlen. Das Urteil des Bundesgerichtshofes ruft Unverständnis und Frust bei Betreibern hervor.

Brüel, Groß Raden, Warin, Witzin | Sechs Monate und 22 Tage – so lange musste das Brüeler Restaurant Seeblick am Roten See von Ines Magnor coronabedingt schließen. „Man hat uns quasi verboten, zu arbeiten“, sagt die Betreiberin. Doch angemessene Hilfe habe es nie gegeben. „Ich hätte erwartet, dass der Staat auch dafür aufkommt oder einem zumindest entgegenkommt“, so Magnor. Dass der St...

