Brüel : Keinesfalls altbacken: Heimatstube geht neue Wege

Krimidinner, historischer Stadtspaziergang oder Rätselspaß für Kinder. „Wir sind nicht nur Museum“, so der Freundeskreis.

Brüel | Die Heimatstube ein Gerichtssaal? „Wir sind nicht nur Museum“, erklärt Verena Taubhorn vom Freundeskreis der Heimatstube in Brüel. Sie hatte die Idee, zu einem Krimidinner in die Räume einzuladen. Das fiktive Ereignis um bekannte Bürger der Stadt, das sich so während eines Hubertusfestes auf Kronskamp in den 1920er-Jahren zugetragen haben könnte, hatt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.