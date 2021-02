Kinderbetreuung in Sternberg, Brüel und Dabel : Ansturm auf Kitas bleibt noch aus

Kindertagesstätten starten Regelbetrieb, doch Montag war das in vielen Einrichtungen rund um Sternberg kaum zu spüren.

Sternberg/Brüel/Dabel | Es zieht wieder ein Stück Normalität ein in die Kindertagesstätten in Sternberg, Brüel und Dabel. Nachdem wegen der Pandemie über Wochen im Landkreis Ludwigslust-Parchim nur Kinder zur Notbetreuung durften, deren Eltern in so genannten systemrelevanten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.