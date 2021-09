Erntedankfest in Jesendorf : Es werden die größten Kürbisse, Zucchini oder Kohlrabis gesucht

Beim Erntedank-Fest der Kirchengemeinde Warin-Bibow-Jesendorf am 3. Oktober sollen auch wieder die schönsten Früchte prämiert werden.

Jesendorf | Erntedank ohne die Prämierung der größten Ernteergebnisse aus den Privatgärten ist in der Kirchengemeinde Warin-Bibow-Jesendorf nicht mehr wegzudenken. Am 3. Oktober, nach dem Gottesdienst um 14 Uhr in der Jesendorfer Kirche, geht es auch diesmal um die „originellsten, größten und schönsten Früchte unter- und oberirdisch“, so der Büschower Martin Maer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.