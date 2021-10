Sternberg : Kindergartentag bei der Feuerwehr

In der Kindertagesstätte Sternberger Kinnings dreht sich eine ganze Woche alles um den Brandschutz. Zum Abschluss wird die Räumung der Kita geübt.

Sternberg | Es ist ein aufregender Start in die Woche für die Sternberger Kinnings. Mädchen und Jungen aus der Kindertagesstätte dürfen an diesem Morgen in Feuerwehrautos steigen und in den Rettungskorb der großen Drehleiter klettern. „Wenn ich groß bin, werde ich Feuerwehrmann“, sagt der sechsjährige Fynn-Odin. So lange müsse er nicht warten, erklärt Ol...

