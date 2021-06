Kloster Tempzin : Auf Gemeindestraßen ist es jetzt wie auf der Autobahn

In Warin wird gebaut, die Durchfahrt ist gesperrt: Immer mehr Fahrzeuge nutzen Schleichwege, um ans Ziel zu kommen. Das sorgt für Frust in den Dörfern.

Kloster Tempzin | Der Bürgermeister von Kloster Tempzin ist sauer und hat Angst um die gerade erst erneuerte Banketten an den schmalen Straßen in seiner Gemeinde. Sogar 40-Tonner rauschen jetzt durch die Dörfer. Richtig laut wird es zudem, wenn die dann über das Hoppelpflaster in Langen Jarchow fahren, bekommt Sieghard Dörge des Öfteren von Anwohnern zu hören. Seit die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.