Kloster Tempzin : Freude auf Kinderfest und Familienwandertag

In der Gemeinde Kloster Tempzin gibt es Veranstaltungspläne bis in den Dezember hinein.

Kloster Tempzin | Landfrauenverein und Kulturausschuss der Gemeinde Kloster Tempzin laden zu einem Kinderfest am 3. August in Langen Jarchow ein, informiert Ausschussvorsitzende Anja Goebel. „Wir machen das wieder zusammen.“ Mit einem kleinen Fest, unterstützt von Landfrauen und Landjugend, hatten die Jüngsten der Gemeinde so auch vor zwei Jahren ihre neue Bergrutsche ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.