Kobrow : Kutschen ziehen die Besucher an

von Onlineredaktion

09. April 2019, 12:00 Uhr

Viele Gäste kamen am Sonnabend zum Tag der offenen Tür ins Kutschenmuseum Kobrow. Sie nutzten die Gelegenheit, an einer kostenlosen Führung mit Karen von Blomberg teilzunehmen. Nicht nur in einer Kutsche Probe sitzen, sondern auch Kutschfahrten mit Pferden von der Familie Dittberner aus Kladrum vor einem Jagd- und Einfahrwagen aus dem Museum waren für die Gäste im Angebot. Dazu hatte das Café geöffnet, die Kinder konnten Ponyreiten, in der Hüpfburg toben, einige Stände waren aufgebaut und der Schmied produzierte in der museumseigenen Werkstatt.