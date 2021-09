Konzert am See : Rap-Duo „Hinterlandgang“ kommt nach Klein Labenz

Auftakt der neue Musikreihe „Konzert am See“ am Strand von Klein Labenz richtet sich am Sonnabend bewusst an junge Leute

Klein Labenz | „Hinterlandgang“ kommt am 2. Oktober zum „Konzert am See“ nach Klein Labenz. Das Rap-Duo aus Vorpommern, dessen Texte das Leben zwischen Stadt und Provinz thematisieren, tritt hier ein letztes Mal in diesem Jahr unter freiem Himmel auf. Hinterlandgang – das sind die beiden 23-jährigen Pablo Himmelspach und Albert Münzberg aus Siedenbüssow bei Jarme...

