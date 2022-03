Krieg in der Ukraine : Sternberg zeigt Flagge

Vor dem Sternberger Rathaus weht seit Mittwoch die ukrainische Fahne. Ein Zeichen der Solidarität, heißt es aus der Verwaltung.

Sternberg | Das laue Lüftchen lässt sie herunterhängen. Doch auch wenn sie nicht kräftig im Wind weht, ist sie deutlich erkennbar – eine ukrainische Flagge am Rathaus in Sternberg. Wie die Verwaltung auf Nachfrage mitteilte, wurde sie dort am Mittwochvormittag gehisst. „Sie ist ein Zeichen für unsere Einstellung und Unterstützung für die Ukraine“, sagt Hannelore ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.