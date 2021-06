Kunst in der Winterkirche : Vernissage der Kunst und Kirche-Ausstellung sorgt für Freude

Nachdem am 15. Mai die Kunst und Kirche-Ausstellung in der Winterkirche der Sternberger Stadtkirche aufgebaut wurde, konnte sie nun mit einer Vernissage freigegeben werden. Sie kann bis zum 5. August besichtigt werden.

Sternberg | Bei dem Titel „Träume in den Sturm werfen“ sieht Laudatorin Gerda Voss eine Frau, windzerzaustes, langes Haar, mit weit in den Himmel ragender Gebärde. „Träume in den Sturm werfen“, das war das von Christine de Boom – Leiterin des Freundeskreises KuK (Kunst und Kirche) – vorgegebene Thema für die fünfte Kunst und Kirche-Ausstellung in der Sternberger ...

