Urlaub mit Pferden : Kutschfahrer Helmut Deutschkämer reist von Dabel aus durchs Land

Bis 2019 bot der Postillon 20 Jahre lang Postkutschenreisen an. Nun ist er nur noch aus Spaß an der Freude mit dem Zweispänner unterwegs, macht Urlaub mit seinen Pferden und besucht Freunde in Siggelkow oder Putlitz.

Dabel | Er geht noch immer auf Tour, allerdings eine Nummer kleiner. Statt durch die ganze Bundesrepublik reist Kutscher Helmut Deutschkämer dieses Jahr erstmal „nur“ durchs eigene Land. Urlaub mit Pferden, für den Postillon aus Dabel gibt es nichts Schöneres. Donnerstag gegen 10.30 Uhr ging es per Zweispänner von Dabel bis Siggelkow. Mit fünf bis zehn Stunde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.