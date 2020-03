Bei Sternberg : Lagerhalle brennt aus: Ein Verletzter und 100 000 Euro Schaden

Das Feuer war am Montagabend aus zunächst ungeklärter Ursache ausgebrochen. Die Produktionsmaschinen in der Lagerhalle wurden komplett zerstört.

24. März 2020, 06:18 Uhr

Bei einem Brand in einer Lagerhalle bei Sternberg ist ein 53-jähriger Mann verletzt worden. Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 100 000 Euro. Das Feuer brach am Montagabend aus zunächst ungeklärter Ursache aus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei dem Versuch, noch etwas aus dem Gebäude zu retten, habe der Besitzer Verbrennungen erlitten sowie eine Rauchvergiftung. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Produktionsmaschinen in der Lagerhalle wurden komplett zerstört. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung wurde eingeleitet.