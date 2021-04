Landesstraße 101 : Mit Tempo 100 durch die 70er-Zone

Polizei führte Geschwindigkeitskontrolle auf der Landesstraße zwischen Glasin und Neukloster kurz vor Piernik durch

Glasin | Sieben Raser hat die Polizei am Montag auf der Landesstraße 101 zwischen Glasin und Neukloster erwischt. In der 70er-Zone kurz vor Perniek, kurz hinter der A 20 Höhe Eulenkrug, führen die Beamten häufiger Geschwindigkeits-Messungen durch. Diesen Montag wurden hier in eineinhalb Stunden 42 Fahrzeuge kontrolliert. „Sieben waren zu schnell“, so eine Poli...

