Krieg in Europa : Landfrauenverein Kloster Tempzin sammelt Spenden für Ukraine

Die große Welle der Hilfsbereitschaft für die Menschen in der Ukraine ebbt nicht ab. In Langen Jarchow steht das Telefon beim Landfrauenverein nicht still.

Langen Jarchow | Die großen blauen Säcke stehen an der Wand und auf Stühlen. Kartons stapeln sich auf und unter den Tischen. Und mittendrin versuchen acht Landfrauen sowie ein Feuerwehrmann den Überblick im Vereinshaus in Langen Jarchow zu behalten. „Um 18 Uhr ging es los und fünf nach sechs war hier schon alles voll“, sagt Dörte Brinckmann, stellvertretende Vorsitzen...

