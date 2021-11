Leiche identifiziert : Brand in großer Garage in Lübow war Unfall

Nachdem es in der vergangenen Woche in einer Garage in Lübow gebrannt hatte und dabei die Leiche eines Mannes gefunden wurde, teilt die Polizei ihre Untersuchungsergebnisse mit.

Lübow | Knapp eine Woche nach dem tödlichen Brand ist die Brandursache und die Identität des Toten geklärt. Wie eine Polizeisprecherin am Montag in Wismar sagte, hat der Eigentümer bei Fahrzeug-Instandsetzungsarbeiten einen Unfall mit Brandfolgen verursacht. Das hätten Untersuchungen eines Sachverständigen ergeben. Das Feuer war laut Polizei am Dienstagmor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.