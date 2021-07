Warin : Lotte Petersson feiert am Sonntag ihren 100. Geburtstag

Die Warinerin lebte fast ihr ganzes Leben durchweg in ihrem Elternhaus. Auch heute ist sie in dem Gebäude in der Wismarschen Straße zu Hause. Viele dürften sie als einstige Leiterin der Handarbeitsgruppe kennen.

Warin | Sie sitzt in ihrem Sessel und plaudert. Der Kopf ist absolut fit. Nur mit dem Laufen geht es ganz schlecht. Aber so in ihrem Sessel sitzend und einem Strahlen im Gesicht, sieht man Lotte Petersson die 99 Jahre nicht an. Schon gar nicht, dass sie am Sonntag 100 Jahre alt wird. Am 1. August 1921 wurde Lotte Petersson in Warin in der Wismarschen Straß...

