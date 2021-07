Museum Sternberg : Schäden am Fachwerk sind schlimmer als befürchtet

Die Sanierung des Museums in Sternberg geht voran. Stück für Stück wird die tragende Holzkonstruktion von 1747 repariert.

Sternberg | Es sieht auf den ersten Blick so aus, als wenn dieser mächtige Eichenbalken am Museum in Sternberg einen halben Meter hoch in der Luft schwebt. Ein Balken, der wiederum ein ganzes Haus trägt. Doch das ist kein Hexenwerk. Denn unter dem Balken stehen zwei starke Wagenheber. Sie müssen an dieser Stelle die Schwelle und mit ihr das Haus halten, solange a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.