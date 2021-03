Musikschule Warin : Musikschule Warin: Übungsklänge im Internet

Unterricht erfolgt in Corona-Zeiten einmal wöchentlich online per Zoom mit verschiedenen Kamera-Perspektiven

Warin | „Sie stehen hoffentlich vor einer großen Weltkarriere…“ Damit kündigte Bertram Grafendorff, der Leiter der Städtischen Musikschule Warin, beim Neujahrsempfang der Stadt Warin am 29. Februar 2020 jeden seiner drei Musikeleven an. So trug Lennox Frank, der seinerzeit erst seit drei Monaten E-Gitarre spielte – unterstützt von Grafendorff an der Gitarre –...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.