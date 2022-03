Ärztliche Versorgung : Hausarzt Uwe Seifert ist in Warin angekommen

Der Start als niedergelassener Arzt ist dem gebürtigen Brandenburger geglückt.

Warin | Auf die Frage, ob er schon immer Arzt werden wollte, muss Uwe Seifert herzlich lachen. Mediziner wie seine Mutter wollte er eigentlich nie werden. Und doch sitzt Seifert seit Januar mit einem weißen Kittel in seiner Praxis in Warin in der Burgstraße und empfängt als neuer Hausarzt Patienten. Obwohl der gebürtige Brandenburger kein Arzt werden wollte, ...

