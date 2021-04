Natur- und Ferienpark „Am Groß Labenzer See“ : Eröffnungsziel bleibt der 1. Mai

Umfangreiche Renovierungs- und Sanierungsarbeiten seit gut einem Jahr / 25 Caravan-Stellpätze auf dem Gelände

Klein Labenz | Der Natur- und Ferienpark „Am Groß Labenzer See“ soll am 1. Mai eröffnet werden. Seit Monaten finden auf dem Gelände umfangreiche Renovierungs- und Sanierungsarbeiten statt, so einiges ist aber auch schon fertig. Vor kurzem wurde ein neuer Gehweg runter zum See gelegt. Weiterlesen: Neues Grün für Caravan-Platz Auch warten schon fertige Bungalows...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.