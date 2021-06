Natur- und Ferienpark Klein Labenz : Ein Spielplatz nicht nur für die Urlauber

Investor und Eigentümer Jörg Lehmann vom Natur und Ferienpark Klein Labenz: „Spielplatz ist nicht nur für die Urlauber da, sondern für alle, die hier wohnen.“

Klein Labenz | Seit Sonnabend ist der Spielplatz des Natur- und Ferienparks „Am Groß Labenzer See“ in Klein Labenz eröffnet. Im Beisein von Warins Bürgermeister Björn Griese wurde das Band symbolisch zerschnitten und die ersten Kinder nahmen den neuen Holzspielplatz sogleich in Beschlag. Zielstellung sei es, die Region zu beleben. „Und so ist der Spielplatz...

