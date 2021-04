Neue Angebote : Testzentren in Warin und Brüel öffnen

Corona-Testmöglichkeiten außer in Sternberg nun auch in den beiden Nachbarstädten des Seenlandes

Warin, Brüel | Neben Sternberg, wo das Testzentrum im Vereinshaus des ehemaligen Bahnhofsgebäudes bereits in die vierte Woche geht, gibt es nun ab Donnerstag zwei weitere Möglichkeiten in der Seenlandregion: in Brüel und Warin. Brüeler Standort im Mehrgenerationenhaus In Brüel befindet sich die Corona-Testmöglichkeit im Mehrgenerationenhaus in der Ernst-Thälma...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.