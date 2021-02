Neuer Flyer : Rund um den Sternberger Kuchen

Informationen zum viele Millionen Jahre alten Gestein aus der Region rund um Sternberg

Sternberg | Um ein viele Millionen Jahre altes Gestein, den sogenannten „Sternberger Kuchen“, dreht sich ein Flyer, der ab sofort kostenlos in der Tourist-Info Sternberg erhältlich ist. In solchem Gestein, das in der Region Sternberg gefunden wurde, sind Muscheln, ...

