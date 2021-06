Schon wieder Giftköder-Fund : Hundehasser in Warin unterwegs?

Nach Giftköder-Fund auf Bürgermeister-Grundstück zeigt Mann Vorfall in der Wismarschen Straße an. Jüngster Fund beim Amtsgericht

Warin | Hört das gar nicht auf mit den Hunde-Giftködern in Warin? Geht in der Zwei-Seen-Stadt ein Hundehasser um?Unsere Zeitung berichtete über einen entsprechenden Fund auf dem Grundstück des Bürgermeisters. Für Anja Griese, die Ehefrau von Björn Griese, war es am 10. Juni ein gehöriger Schreck in der Morgenstunde. Sie fand vier Giftköder und erstattete dara...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.