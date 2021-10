Nordwestmecklenburg : Betrunkene Mopedfahrer im Dreierpack

Drei Männer flüchteten auf ihren Feuerstühlen vor den Polizeistreifen

Nordwestmecklenburg | Das Wochenende der betrunkenen Mopedfahrer: Die Polizei im Nordwestkreis hatte es gleich mit drei motorisierten Zweiradlenkern zu tun, die zu tief ins Glas geschaut hatten – und auch noch flüchten wollten. Einer Streifenwagenbesatzung aus Grevesmühlen fiel am Freitag gegen 22 Uhr in Schönberg ein Mopedfahrer auf, der von Schönberg in Richtung Roduchel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.