Naturpark Sternberger Seenland : Obstbaumschnittseminar mit Gärtnermeister Thomas Franiel abgesagt

Traditionelle Frühjahrsveranstaltung des Naturparks Sternberger Seenland in Warin fällt wegen der derzeitigen Corona-Lage aus.

Warin | Es hatte sich in den vergangenen Tagen schon angedeutet, jetzt ist es beschlossen: In diesem Frühjahr gibt es angesichts der aktuellen Corona-Lage kein Obstbaumschnittseminar mit Gärtnermeister Thomas Franiel in Warin. Darüber informierte am Mittwoch Jan Lippke, der stellvertretende Leiter der Naturparkverwaltung Sternberger Seenland. Umsetzung der...

