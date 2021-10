Sternberg : Paar bestiehlt Kellner in Restaurant

In einem scheinbar unbeobachteten Moment klauten sie das Portmonee des Kellners. Dabei wurden sie jedoch erwischt.

Sternberg | Ein Pärchen ist am Dienstagabend in einer Sternberger Gaststätte beim Diebstahl eines Kellner-Portmonee gestellt worden. Der 31-jährige Mann und die 27-jährige Frau waren Gäste des Lokals und hatten ihre Zeche bereits bezahlt, als beide in einem unbeobachteten Moment das in einer Schublade am Tresen verwahrte Portmonee entwendeten. Der Gastwirt bemerk...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.