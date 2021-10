„Pappen-Papas“-Treffen in Dabel : Sie laufen im 2-Takt: Ostfahrzeuge und ihre Fans

Verein „Pappen-Papas“ lud zum Saisonkehraus der Ostfahrzeuge auf die Festwiese nach Dabel / Hunderte Fahrzeuge und an die 1000 Teilnehmer und Besucher

Dabel | Stoplicht-Ausklang 2021 auf der Dabeler Festwiese am Holzendorfer See: ob MZ, RT, Simson, Robur, Barkas Multicar, Warburgs oder Trabants, alte Feuerwehrautos oder NVA-Wagen. Es war alles vertreten übers Wochenende, was man so kennt oder bisher auch nicht kannte. Einen „444 Trabant“ etwa, mit dem der Oranienburger Jens-Peter Löffler in Dabel vorfuhr. ...

