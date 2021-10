Spendenaktion in Warin : Peter Brandenburg sammelt Geld für „Kellerchen“

Seit fünf Jahren läuft Klaus-Dieter Keller ohne Bezahlung mehrmals täglich durch die Zwei-Seen-Stadt, um aufzuräumen. Eine Familie will ihn mit einem Elektro-Fahrrad samt Anhänger unterstützen.

Warin | Man sieht ihn schon von Weitem: Klaus-Dieter Keller, in Warin unter dem Namen „Kellerchen“ bekannt. Mit einer gelben Warnweste geht er die Bützower Straße ab – in der einen Hand einen großen Müllbeutel und in der anderen eine Greifzange. Vier bis fünf Mal läuft er das gesamte Stadtgebiet ab. Und selbst die Bewohner in Labenz und Nisbill freuen sich, d...

