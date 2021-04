Reiterhof Klein Labenz : Pferde genießen die Zeit im Freien

Auf der Koppel zwischen Klein Labenz und Groß Labenz stehen Vierbeiner vom nahe gelegenen Reiterhof in Klein Labenz-

Klein Labenz | Seit einiger Zeit stehen Pferde auf der dafür eingezäunten Koppel zwischen Klein Labenz und Groß Labenz. Sie befinden sich hier in der so genannten Offenstall-Haltung. Neben ausgewachsenen edlen Vierbeinern ist auch ein Fohlen darunter. Und das ist besonders neugierig. Die Tiere gehören zum nahe gelegenen Reiterhof in Klein Labenz. 17 Jahre lang ge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.