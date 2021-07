Pilger-Kloster Tempzin : Tempzin ist ein Ort, an dem vieles leichtfällt

Maria Lachmann hat die Leitung des Pilger-Klosters übernommen. Offizielle Einführung für Oktober geplant.

Tempzin | Hier passt es, ist sich Maria Lachmann sicher. Das Pilger-Kloster Tempzin „ist ein Ort, an dem sich Menschen begegnen und wo Glaube etwas ganz Selbstverständliches ist. Dazu kommt die traumhafte Landschaft“. Für die neue Leiterin des Pilger-Klosters ist es „ganz wichtig, dass in meinem Leben und in der Arbeit der Glaube eine wichtige Rolle spielt“. Tr...

