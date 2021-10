Das kam unerwartet : Schließung der einzigen Poststelle schockt Neukloster

Als der Getränkemarkt in der Pernieker Straße dicht gemacht hat, bedeutete das auch das Ende der Poststation. Doch die Bürger können auf eine baldige Lösung hoffen.

Neukloster | Die Glastür zum ehemaligen Getränkemarkt in der Pernieker Straße in Neukloster öffnet sich nicht mehr. Täglich gingen hier dutzende Menschen ein und aus – aber nicht nur um Wasser oder Bier zu kaufen. Denn hier war auch der einzige Ort in der Stadt, an dem man Briefmarken kaufen oder Pakete versenden konnte. Und der nächste Standort ist erst im knapp ...

