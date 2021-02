Görslow: Saunahaus gerät in Brand

Avatar_prignitzer von svz.de

22. Februar 2021, 11:57 Uhr

In der Nacht zum Montag geriet in Görslow ein Saunahaus in Brand. Der Brand wurde durch die Nachbarn bemerkt, welche zuerst lediglich Rauch und später dann die Flammen wahrnahmen. Durch die anschließend alarmierte Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Die Ursache für den Brand ist derzeit noch nicht bekannt. Der entstandene Gesamtschaden wurde zunächst auf ca. 8.000 Euro beziffert. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) entgegen.