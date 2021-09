Aktion in Brüel : Schulförderverein ruft wieder zum Altpapiersammeln auf

Zum siebten Mal findet die Aktion statt, an der sich die Grundschule und Regionalschule „Am Stadtpark“ beteiligen. Am 24. September können Zeitungen, Zeitschriften und Kataloge abgeliefert werden.

Brüel | Es darf wieder gesammelt werden. So viele Zeitungen, Zeitschriften und Kataloge wie möglich sollen Schüler sowie die Einwohner von Brüel und aus der Umgebung bis Ende nächster Woche zusammentragen. Denn auch in diesem Jahr ruft der Förderverein der „Schulen am Stadtpark“ Brüel wieder zu einer Altpapieraktion auf. Seit mittlerweile sechs Jahren findet ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.