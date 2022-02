Hoher Wasserstand : Situation am Mühlenbach in Warin bleibt angespannt

Hoher Wasserstand: Der Wasser- und Bodenverband Obere Warnow hat zeitweise das Wasser vom Neuklostersee angestaut.

Warin | Die Situation am Mühlenbach in Warin bleibt angesichts des vielen Niederschlags angespannt. Die Notlösung, die im Sommer 2020 nach einer Havarie an der Sohle vor dem Wehr eingerichtet wurde, muss auch mit der derzeit starken Belastung durch größere Wassermengen fertig werden. Die defekte Sohle ist trocken gelegt. Durch Kunststoffleitungen wird das ...

