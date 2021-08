Brüel : Großer Andrang beim Sommerfest

Ines Magnor, Pächterin des Campingplatzes und Restaurants am Roten See, lud zum große Sommerfest mit Neptuntaufe, vielen Angeboten für Groß und Klein sowie Musik am Nachmittag und Abend ein. Der Zuspruch war super.

Brüel | Gerade einmal eine Stunde ist das Sommerfest im Gange, da kommt Helga Struse voll bepackt den Weg zum Parkplatz entlanggelaufen. Die Blankenbergerin hatte ein riesiges Glück, sowohl beim Glücksrad als auch bei der Tombola. Mit einer Handtasche, Make up, Würfelspiel, Puzzle, Starwars-Karton und etlichem mehr ist sie bepackt. „Da ist auch einiges für me...

