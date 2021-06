Stadtführungen haben begonnen : Mit Kathrin Radloff als Waschweib durch Sternbergs Altstadt

Die ehrenamtlichen Stadt- und Radwanderführer dürfen ihre Gäste wieder begrüßen. Auch in der neuen Saison schlüpft eine von ihnen in ein Kostüm.

Sternberg | Die weiße Haube auf dem Kopf sitzt. Auch die große Schürze über dem blauen Kleid ist gebunden. Erstmals ist Kathrin Radloff in dieser Woche in die Rolle einer Waschfrau geschlüpft, um Einheimische und Gäste so kostümiert zur Abendführung einzuladen. Damit gibt es nach dem Wegzug des „Nachtwächters“ wieder ein besonderes Angebot in Sternberg. Nachtw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.