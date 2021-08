Sternberg : Zwei Frauen fühlen sich in der Stadt mit ihrer Kunst sehr wohl

Jury im Wettbewerb „Erfolgsraum Altstadt“ besucht Kathrin Walker und Nicole Kohröber in der Sternberger Künstlerstube. Es gibt Pläne für leerstehenden Laden gleich nebenan.

Sternberg | Sie sind doch ein bisschen aufgeregt, gestehen Kathrin Walker und Nicole Kohröber. Schließlich habe sich in ihrer Künstlerstube die Jury des von der Industrie -und Handelskammer (IHK) zu Schwerin ausgeschriebenen Wettbewerbes „Erfolgsraum Altstadt“ angekündigt. Und dann steht die Jury vor der Tür des kleinen Ladens in der Luckower Straße in Sternberg....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.