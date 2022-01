Nachfrage im Sternberger Seenland steigt : Pläne für neue Garagen am Rande der Sternberger Altstadt

Nach der Wende war das Interesse an Garagen gesunken. Doch jetzt steigt die Nachfrage wieder, so in Warin und Brüel.

Sternberg/Brüel/Warin | Garagen waren zu Vorwendezeiten im Osten Deutschlands begehrt. Wer nach ewiger Wartezeit einen Trabi oder Warburg ergattert hatte, wollte sein Auto vor Witterung geschützt unterstellen. Und Platz haben für einen Vorrat an Ersatzteilen, die schwer zu bekommen waren. Mit der Deutschen Einheit waren Autos und Teile nicht mehr so rar. Die meisten Besit...

