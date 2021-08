Luckower See : Neptunfest auf dem Campingplatz in Sternberg

Nachdem die Veranstaltung im Vorjahr der Corona-Pandemie zum Opfer fiel, traute sich jetzt auch der „Gott der Gewässer“ wieder raus an der Strand des Luckower Sees in Sternberg

Sternberg | Neptun und sein Gefolge, die Häscher, fanden in diesem Jahr wieder zum Strand des Campingplatzes Sternberger Seenland am Luckower See in Sternberg. Dabei durfte die obligatorische Begrüßung nicht fehlen: „Raus aus dem Wasser, aus meinem Reich – ihr Landratten!“ Nachdem 2020 selbst dem „Gott der Gewässer“ die Sache mit Corona irgendwie nicht g...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.