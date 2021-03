Familien-Kreuzweg : Pilgern tut gut – egal wie und wo

Die Kirchengemeinden Sternberg, Warin und Neukloster boten am Wochenende einen Familien-Kreuzweg an.

Sternberg | Die Kinder Klara (9) und Arthur (7) toben voraus, immer mal wieder den Weg verlassend. Ihre Großmutter Ingrid Kuhlmann und Schwiegertochter Manuela spazieren den Weg der Halbinsel des Luckower Sees in Sternberg entlang. Begleitet werden sie von Anette und Heino Knobloch. Alle Erwachsenen sind sehr aktiv in der Kirchengemeinde Dabel. Ingrid Kuhlmann is...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.