Sternberger Seenland : Wochenendangebote für Partylustige, Kulturfreunde und Biker

Das Sternberger Seenland hat am Wochenende viele Veranstaltungen zu bieten.

Sternberg | Es ist alles vorbereitet. Nach den „Nordic Beatz“ am Freitagabend steigt am Sonnabend die Scheunenparty auf dem Gelände der Dienstleistungs- und Handelsgesellschaft (DHG) in Brüel. Ab 20 Uhr ist jeweils Einlass für alle, die Lust zum Feiern haben. Die Scheunenparty im Winter fand noch in leeren Lagerhallen statt, doch hier liegt jetzt Getreide, sagt V...

