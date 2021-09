Ruchow und Gägelow bei Dabel : Konzertreihe rückt alte Dorfkirchen ins Blickfeld

Am Sonnabend letztes Konzert "Musik in alten Mauern" in Gägelow bei Dabel. Sänger aus Dresden traten in der Ruchower Kirche auf.

Gägelow/Ruchow | Eindrucksvolle alte Dorfkirchen gibt es in vielen Orten in der Sternberger Region. Es sind die ältesten Bauwerke in vielen Dörfern und verdienen Aufmerksamkeit. So auch die über 700 Jahre alten Bauwerke in Woserin, Ruchow, Dabel und Gägelow bei Dabel. Diese vier Kirchen rücken alljährlich im Rahmen der Konzertreihe „Musik in alten Mauern“ ins Blickfel...

